Дзюба объяснил, почему после замены в игре со «Спартаком» сразу ушёл в раздевалку

Форвард тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюба ответил на вопрос, почему решил сразу уйти в раздевалку после замены в матче со «Спартаком».

В 15-м туре чемпионата России «Акрон» крупно проиграл на выезде «Спартаку» со счетом 0:4. Дзюба провел на поле 67 минут.

— После замены ушел в раздевалку, чтобы никто не видел мои эмоции. Но это была плановая замена, — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

При этом футболист добавил, что уже после замены у «Акрона» было несколько хороших моментов, где он мог бы пригодиться.

В нынешнем сезоне 36-летний Дзюба забил два гола и сделал три результативные передачи в восьми матчах с учетом всех турниров.