«Большая личность»: Президент РПЛ Алаев высказался о Дзюбе

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, дал комментарий по поводу Артёма Дзюбы. С середины сентября опытный нападающий представляет тольяттинский «Акрон».

«Дзюба близок к рекордам. Знаю его давно, он большая личность. То, что он вернулся и начал набирать очки – прекрасно. Считаю, что его возвращение было отличным. Об этом говорят все. Рад его возвращению», - цитирует Алаева Sport24.

За «Акрон» 36-летний Артём Дзюба провёл восемь матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров. На текущий момент команда располагается на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.