«Удивился»: Глава РПЛ высказался о наказании арбитра Безбородова

Арбитр Владислав Безбородов получил дисквалификацию до конца сезона после комментариев в социальных сетях. Рассчитывая на анонимность, Безбородов расхваливал самого себя и критиковал коллег по судейскому цеху. Комментарий на этот счёт дал Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги.

«Мне кажется, будет более правильным, если его руководитель это прокомментирует. Это нерядовой случай вынесения наказания такого авторитетного судьи. Я удивился, когда увидел это наказание. Дождёмся комментариев коллег», - цитирует Алаева Sport24.

В чемпионате России в воскресенье завершается первый круг. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар».