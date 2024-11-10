Дзюба: Забил бы 5 голов «Акрону», если бы сейчас был в «Спартаке»

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался после разгромного поражения от «Спартака».

Напомним, игра 15-го тура чемпионата России завершилась со счетом 4:0 в пользу «красно-белых».

— Сейчас в голове сидит, что если бы сейчас был в «Спартаке», то забил бы пять голов. Но если нет ни одного прострела и передачи… Как говорят, что нападающий – зависимый футболист, — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

В текущем сезоне 36-летний Дзюба принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и стал автором трех результативных передач.

На данный момент «Акрон» занимает девятое место в РПЛ, набрав 16 очков. «Спартак» идет на пятой позиции, имея в копилке 28 баллов.