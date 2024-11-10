Президент РПЛ не согласен с дисквалификацией Литвинова

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о дисквалификации Руслана Литвинова и Виллиана Роши.

Напомним, в 14-м туре РПЛ игроки ЦСКА и «Спартака» (0:2) устроили массовую драку.

По мнению Алаева, арбитр потерял контроль над игрой, поэтому драка была ожидаема.

«Мне кажется, что Роша точно красная карточка и долгая дисквалификация. Литвинов — не знаю, красная ли карточка. Раз затронули, скажу мнение: судья не справился», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

При этом функционер признался, что не понимает, почему Литвинов будет пропускать матчи, Роша был оштрафован, а Сухой снова получает назначение на игру.