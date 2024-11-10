Угальде догнал Кордобу в гонке бомбардиров РПЛ

В воскресенье «Спартак» на своём поле разгромил «Акрон» со счётом 4:0. Нападающий Манфред Угальде стал автором дубля. Теперь на счету костариканца восемь забитых голов в текущем сезоне Премьер-лиги. Угальде догнал Джона Кордобу из «Краснодара» на второй позиции в гонке бомбардиров.

На первой строчке рейтинга бомбардиров располагается Алексей Батраков из «Локомотива». В субботу он оформил дубль в ворота «Факела» и теперь имеет на своём счету десять голов.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» будет принимать «Локомотив». Команды сыграют в субботу, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.