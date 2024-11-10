Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба высказался о рекорде Кержакова

10 Ноября 2024 • 17:59 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Акрон
окончен

Форвард «Акрона» Артём Дзюба дал комментарий по поводу бомбардирского рекорда Александра Кержакова. В своё время Кержаков забил во всех турнирах 233 гола. На счету Дзюбы сейчас 230 голов.

«Рекорд Кержакова? Иногда сидит в голове, что если бы я был в «Спартаке», то пять забил бы уже», - цитирует Дзюбу Sport24.

Напомним, что в воскресенье «Акрон» потерпел поражение в гостях у «Спартака» со счётом 0:4. 36-летний Дзюба вышел на футбольное поле с первых минут, но по ходу матча был заменён.

На текущий момент «Акрон» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Артём Дзюба Акрон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
17:55
Деменко — о Дзюбе и «Спартаке»: «Не думаю, что тут осталась интрига»
17:46
«Спартак» объявил об уходе Амарала
17:38
Максименко провёл девятый «сухой» матч в РПЛ
17:30
Спортивный директор «Спартака» покинет клуб
17:27
Дзюба, Бакаев и легионер: три игрока, из-за которых «Спартак» так легко разгромил «Акрон»
17:21
«Спартак» ни разу не позволил соперникам пробить в створ в двух последних матчах РПЛ
17:19
Известно место «Спартака» после первого круга РПЛ
17:10
Бакаев получил красную карточку после аплодисментов
17:08
Дубли Угальде и Бонгонды, «скоростное» удаление Бакаева: «Спартак» растерзал «Акрон» на своём поле 1
16:52
Угальде стал автором четвёртого гола «Спартака» в ворота «Акрона»
16:40
«Спартак» громит «Акрон», Бонгонда оформил дубль
16:36
Угальде упрочил перевес «Спартака» в матче с «Акроном»
15:48
Бонгонда открыл счёт в матче «Спартак» - «Акрон»
15:35
«Спартак» проведёт встречу по футболистам
15:21
Станкович: «Будь-то «Зенит» или «Спартак», неважно, «Акрон» играет в свой футбол»
14:45
«Спартак» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
14:28
Дзюба выйдет на матч со «Спартаком» с первых минут
14:24
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Акрона»
10:05
Экс-игрок «Кубани»: «Карпин мог бы пойти на уступки Дзюбе»
09:00
«Спартак – «Акрон»: Угадываем стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ
02:08
Спартак - Акрон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Ноября
21:33
Масалитин: «По всем раскладам «Спартак» должен побеждать «Акрон»
19:19
Гладилин уверен в крупной победе «Спартака» над «Акроном»
16:40
Бесплатная ставка и прогноз на матч Спартак — Акрон чемпионата России — 10 ноября 2024
16:21
Ставка и прогноз на точный счёт матча Спартак — Акрон РПЛ — 10 ноября 2024
15:23
Широков: «Не очень понимаю идею – во что играет «Спартак»
14:39
Камоцци высказался о матче «Спартака» против «Акрона»
13:55
Гладилин: «У Дзюбы не получится шоу со «Спартаком»
13:45
Мостовой оценил фактор Дзюбы в матче против «Спартака»
08 Ноября
20:48
Петржела предположил, зачем Дзюба сделал громкое заявление
20:18
Сутормин: «Спартак» не дотягивает до лучших в РПЛ»
19:42
Лепёхин — об игре «Спартак» - «Акрон»: «Это матч середняков»
19:16
Задоян: «Акрон» готов претендовать на победу в матче со «Спартаком»
18:54
Шикунов — о «Спартаке»: «Каждый матч это новая команда»
18:23
Чинквини: «Спартак» и ЦСКА не готовы к борьбе за чемпионство
17:14
Медина: «Спартак» на правильном пути»
15:49
«Спартак» нашёл нового вратаря
15:40
«Спартак» не ведёт переговоры с Максименко о новом контракте — известна причина 1
15:30
Бонгонда ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
15:22
Будущее Селихова в «Спартаке» под вопросом 1
15:16
Бонгонда оценил уровень РПЛ
15:07
Литвинов: «Спартаку» не хватает Промеса
07 Ноября
20:38
Шикунов — о трансферах «Спартака»: «Все всё понимают»
19:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Акрон чемпионата России – 10 ноября 2024
19:39
Игнатов — об игре в холодную погоду: «Для меня это комфортная температура»
19:12
Мартинс вернулся в общую группу «Спартака»
15:35
Игрок «Спартака» Игнатов охарактеризовал Станковича
15:32
Роша и Литвинов получили дисквалификации – названы сроки
15:25
Бонгонда: «Я всегда буду благодарен Джикии»
14:23
Медина высказался о работе со Станковичем в «Спартаке»
06 Ноября
17:21
Мостовой: «Кордоба помог бы «Спартаку» стать чемпионом»
17:10
Литвинов не согласен, что «Спартак» превращается в середняка
16:31
Романцев оценил шансы «Спартака» на чемпионство
15:09
Литвинов: Переживаю за русских ребят в «Спартаке»
15:03
Литвинов верит, что «Спартак» может отыграть отставание от лидера в 11 очков
05 Ноября
23:53
Кузьмичёв ответил, возможен ли трансфер Батракова в «Спартак»
20:47
Станкович и Амарал отчитаются перед руководством «Спартака»
20:14
Медина: Жозе усердно работает на тренировках
19:04
Сочнов объяснил, от чего зависят шансы «Спартака» в чемпионской гонке
18:44
«Дзюба постарается испортить жизнь «Спартаку» — Сочнов 1
18:37
Селихову вручили памятную футболку «Спартака»
18:29
Шнякин выделил главную проблему Бонгонды в «Спартаке»
18:23
Шнякин выделил игрока «Спартака», который не похож на других
04 Ноября
18:29
Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» 11
00:19
Дзюба – о матче со «Спартаком»: «Стараюсь наслаждаться такими матчами»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси «Монако» потерял Головина - названа причина Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой «Спартак» не ведёт переговоры с Максименко о новом контракте — известна причина
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 У Мбаппе есть претензия к Анчелотти «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.05 3.45 2.21
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Акрон Акрон
4
0
1.34 5.20 7.80
Видео
36 мин
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
1
2
6.00 4.20 1.51
Видео
10.11.24 в 19:45
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
4.50 3.60 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Ноября
17:59 · Россия. Премьер-лига
Дзюба высказался о рекорде Кержакова
17:55 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» уже ведёт в середине первого тайма матча с «Ахматом»
17:55 · Россия. Премьер-лига
Деменко — о Дзюбе и «Спартаке»: «Не думаю, что тут осталась интрига»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Дзюба отреагировал не невызов в сборную России
17:46 · Россия. Премьер-лига
Мантуан быстро сравнял счёт в матче «Ахмат» - «Зенит»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Максименко провёл девятый «сухой» матч в РПЛ
17:37 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил «Зениту» уже на второй минуте
17:30 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака» покинет клуб слухи
17:30 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Составы разные, очень большие изменения по сравнению с Кубком, конечно, и игры будут разные» 1
17:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ни разу не позволил соперникам пробить в створ в двух последних матчах РПЛ
17:19 · Россия. Премьер-лига
Известно место «Спартака» после первого круга РПЛ
17:10 · Россия. Премьер-лига
Бакаев получил красную карточку после аплодисментов
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 2
16:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» легко переиграл «Шинник»
16:54 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта причина отсутствия Вендела в заявке «Зенита»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Угальде стал автором четвёртого гола «Спартака» в ворота «Акрона»
16:40 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» громит «Акрон», Бонгонда оформил дубль
16:36 · Россия. Премьер-лига
Угальде упрочил перевес «Спартака» в матче с «Акроном»
16:29 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил состав на матч в Грозном
16:14 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Возьмём сейчас небольшую паузу, надо выдохнуть, перезагрузиться и всем подумать»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал главного творца победы ЦСКА
15:58 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Конструктивного и яркого футбола не было, если быть объективным»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Серия «Крыльев Советов» без побед в РПЛ достигла семи матчей
15:48 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда открыл счёт в матче «Спартак» - «Акрон»
15:43 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» рассматривают двух тренеров
Все новости