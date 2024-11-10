Дзюба высказался о рекорде Кержакова

Форвард «Акрона» Артём Дзюба дал комментарий по поводу бомбардирского рекорда Александра Кержакова. В своё время Кержаков забил во всех турнирах 233 гола. На счету Дзюбы сейчас 230 голов.

«Рекорд Кержакова? Иногда сидит в голове, что если бы я был в «Спартаке», то пять забил бы уже», - цитирует Дзюбу Sport24.

Напомним, что в воскресенье «Акрон» потерпел поражение в гостях у «Спартака» со счётом 0:4. 36-летний Дзюба вышел на футбольное поле с первых минут, но по ходу матча был заменён.

На текущий момент «Акрон» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.