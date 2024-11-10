«Зенит» уже ведёт в середине первого тайма матча с «Ахматом»

«Ахмат» с «Зенитом» встречаются в матче 15-го тура Премьер-лиги. Хозяева поля открыли счет уже на второй минуте, но к экватору первой половины проигрывают чемпионам.

На 21-й минуте Клаудиньо слева в атаке «Зенита» снабдил передачей Андрея Мостового, который прострелил, Антон Швец допустил брак при обработке, на который сразу же отреагировал Матео Кассьерра, вколотивший мяч в сетку.

1:2 на табло, «Зенит» догнал на первом месте «Краснодар», соперник - предпоследний. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.