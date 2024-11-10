Деменко — о Дзюбе и «Спартаке»: «Не думаю, что тут осталась интрига»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о принципиальности противостояния форварда «Акрона» Артёма Дзюбы с «красно-белыми».

Напомним, Дзюба является воспитанником московского клуба.

— Не думаю, что тут осталась интрига. Наверное, больше в этом плане интрига в матчах «Акрона» с «Зенитом», поскольку Дзюба много лет провел за «Зенит» уже после «Спартака», — цитирует Деменко «Газета.Ру».

При этом эксперт не исключил, что и игры против «Спартака» все же являются важными для 36-летнего нападающего.

Сегодня, 10 ноября, «Спартак» разгромил «Акрон» в 15-м туре чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 4:0. Дзюба вышел в стартовом составе «Акрона» и провел на поле 67 минут, коснувшись мяча 18 раз.