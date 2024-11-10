Дзюба отреагировал не невызов в сборную России

Артём Дзюба не попал в список футболистов, вызванных в сборную России на ноябрьский сбор. Сам 36-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Не удивился, что не попал в сборную. Шансов мало. Если какие-то люди говорят, что искусственно не вызывается… В сборной иногда и по 7 человек из «Ростова». Расстраивает, что в сборную вызываются все», - цитирует Дзюбу Sport24.

Ранее Артём Дзюба заявил о готовности снова выступать за сборную России. По словам форварда «Акрона», он готов играть за национальную команду даже в товарищеских матчах против не самых статусных соперников.

Как известно, в последний раз Дзюба выступал за сборную России летом 2020 года на чемпионате Европы.