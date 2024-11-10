«Спартак» объявил об уходе Амарала

Португальский специалист Томаш Амарал, занимавший пост спортивного директора «Спартака», покидает столичный клуб. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

Отмечается, что трудовой договор с функционером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

— Мы благодарим Томаша за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.

Амарал был спортивным директором «Спартака» с декабря 2023 года. Стоит сказать, что именно он стал инициатором приглашения Деяна Станковича на пост главного тренера «красно-белых» минувшим летом.