Мантуан быстро сравнял счёт в матче «Ахмат» - «Зенит»

Стремительно развиваются события в матче 15-го тура Премьер-лиги «Ахмат» - «Зенит». Уже на второй минуте грозненцы повели после результативной попытки Арсена Адамова. На девятой минуте гости отыгрались - Андрей Мостовой спокойно прошёл по левому флангу и отпасовал в центр на Матео Кассьерру, тот не стал бить сам, чтобы не заблокировали, и отдал направо находившемуся без опеки Густаво Мантуану, который пробил по воротам, и голкипер пропустил мяч в ближний угол.

1:1 на табло, «Зенит» делит второе место с «Локомотивом», «Ахмат» - второй с конца. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.