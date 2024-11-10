Максименко провёл девятый «сухой» матч в РПЛ

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко в девятый раз в текущем сезоне Российской премьер-лиги не пропустил ни одного гола.

В 15-м туре «Спартак» разгромил у себя дома «Акрон», отправив в сетку ворот соперника четыре безответных мяча.

Стоит сказать, что Максименко простоял без работы уже вторую игру подряд, ведь футболисты «Акрона», как и игроки ЦСКА неделю назад, ни разу не смогли пробить в створ ворот «Спартака».

По показателю «сухих» матчей Максименко догнал голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, который до сегодняшнего дня возглавлял вратарский рейтинг.

«Спартак» ни разу не позволил соперникам пробить в створ в двух последних матчах РПЛ