Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в ближайшее время покинет столичный клуб.

Как стало известно Legalbet, португальский специалист сообщил руководству о желании покинуть клуб еще по ходу сезона, однако боссы попросили его доработать до зимней паузы.

По данным источника, «Спартак» предлагал Амаралу стать советником клуба, но тот отказался.

Напомним, Амарал работает в «Спартаке» с конца 2023 года. До российского клуба он руководил скаутами в «Бенфике».

В 15 турах подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.