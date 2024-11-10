Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в ближайшее время покинет столичный клуб.
Как стало известно Legalbet, португальский специалист сообщил руководству о желании покинуть клуб еще по ходу сезона, однако боссы попросили его доработать до зимней паузы.
По данным источника, «Спартак» предлагал Амаралу стать советником клуба, но тот отказался.
Напомним, Амарал работает в «Спартаке» с конца 2023 года. До российского клуба он руководил скаутами в «Бенфике».
В 15 турах подопечные Деяна Станковича набрали 28 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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