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Семак: «Составы разные, очень большие изменения по сравнению с Кубком, конечно, и игры будут разные»

10 Ноября 2024 • 17:30 Комментировать (1)
Ахмат
1:0
Зенит
1 7.20 X 4.70 2 1.45
1-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Несколько дней назад вы играли с «Ахматом». Сейчас другой турнир, другие составы. Насколько игра будет отличаться, на ваш взгляд?

- Вы правы, абсолютно, составы разные, очень большие изменения. Конечно, и игры будут разные. Это один турнир, абсолютно одни задачи решают в одном турнире. Что касается второго турнира, второй турнир, как правило, чемпионат важнее гораздо, и все берегут силы для того, чтобы оптимальный состав играл в чемпионате.

- В большей части страны сейчас холодно, а здесь солнце и тепло. Понятно, во время игры оно зайдет, но насколько это приятный бонус для играющих команд?

- В Санкт-Петербурге сейчас тоже достаточно хорошая комфортная погода, и на большей части территории и во многих городах погода хорошая для того, чтобы играть в футбол еще.

- Мы вот видим, что нет Вендела в запасе и основном составе. Можете сказать, что случилось?

- Он получил мышечное повреждение и, к сожалению, не сможет принять участие в этом матче.

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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
10 Ноября 2024 в 17:36
Если состав одной команды оценивается в 6 . 40 раз дороже другой , то смотреть особенно нечего .
А обсуждать можно только разницу в счете : 3 гола и больше , или меньше
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