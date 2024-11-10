Дзюба, Бакаев и легионер: три игрока, из-за которых «Спартак» так легко разгромил «Акрон»

Ставим оценки футболистам Заура Тедеева

Не получилось противостояния Дзюба – «Спартак», это был вынос. «Красно-белые» на голову сильнее, 90 минут раскатывали соперника и завершили матч ожидаемым разгромом. Могли и десять забивать москвичи, поймавшие кураж. Великолепно смотрелись Бонгонда, Угальде, Маркиньос, Барко, Мартинс. Просто шикарно сыграли. Но мы давайте поговорим об антигероях.

Давайте разбираться, из-за кого же «Акрон» так слабо сыграл против «Спартака». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Заура Тедеева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «АКРОН»

АРТЁМ ДЗЮБА – 3,5. И начнём мы обязательно с Артёма Дзюбы. Ведь именно к нему было повышенное внимание, именно от него ждали подвига в матче со «Спартаком». Но ничего не получилось. Вот вообще ничего, атаки «Акрона» просто не существовало.

За 67 минут Дзюба отдал три (!) точные передачи, 13 раз подарил мяч сопернику и проиграл семь единоборств из десяти. А ещё дважды неудачно пустился в дриблинг.

СОЛТМУРАД БАКАЕВ – 3,0. Полузащита «Акрона» была тем звеном, что хоть как-то избежала провала, но есть от неё кандидат на звание худшего игрока матча. Солтмурад Бакаев появился на последние полчаса, за которые успел отдать один точный пас.

На этом плюсы закончились. Проиграл все четыре единоборства из четырёх, дважды сфолил, а самое главное – саркастическими аплодисментами заработал себе удаление за минуту.

РОДРИГО ЭСКОВАЛЬ – 3,0. Но главным «неудачником» дня всё-таки стала оборона «Акрона», просто снесённая «красно-белым» ураганом. А главным неудачником в самом слабом звене стал Эсковаль, который мало того, что сдержать никого не мог, так ещё и помогал хозяевам.

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Барко легко накрыл зазевавшегося Родриго, соорудив последний гол «Спартака». До этого Эсковаль просто бежал за Угальде, отдавшим голевую передачу на Бонгонду, и упустил Тео после подачи Мартинса. Постоянно проигрывал важные эпизоды защитник.