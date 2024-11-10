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Дзюба, Бакаев и легионер: три игрока, из-за которых «Спартак» так легко разгромил «Акрон»

10 Ноября 2024 • 17:27 Комментировать
Спартак Москва
4:0
Акрон
окончен

Ставим оценки футболистам Заура Тедеева

Не получилось противостояния Дзюба – «Спартак», это был вынос. «Красно-белые» на голову сильнее, 90 минут раскатывали соперника и завершили матч ожидаемым разгромом. Могли и десять забивать москвичи, поймавшие кураж. Великолепно смотрелись Бонгонда, Угальде, Маркиньос, Барко, Мартинс. Просто шикарно сыграли. Но мы давайте поговорим об антигероях.

Давайте разбираться, из-за кого же «Акрон» так слабо сыграл против «Спартака». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Заура Тедеева.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва4:0Акрон
(1:0) Бонгонда Тео28'  
(2:0) Угальде Манфред58'  
(3:0) Бонгонда Тео63'  
(4:0) Угальде Манфред74'  
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанРябчук ОлегМартинс Кристофер 80' (Пруцев Данил ( 80') Умяров НаильБарко Эсекьель 90' (Зорин Даниил ( 90') Бонгонда Тео 90' (Медина Хесус ( 90') Угальде Манфред 80' (Мангаш Рикарду ( 80') Маркиньос VI 80' (Николсон Шамар ( 80')
Запасные: Виллиан ЖозеАбена МиентиСелихов АлександрХлусевич ДаниилДовбня АлександрЗиньковский АнтонИгнатов Михаил
Волков СергейСавичев Константин 67' (Пестряков Дмитрий ( 67') Эсковаль РодригоПауло Витор IIIФернандес Роберто IIДжурасович АлексаДзюба Артём 67' (Тимошенко Иван ( 67') Кузьмин Максим 59' (Галоян Артур ( 59') Лончар СтефанХубулов Владимир 59' (Данилин Кирилл ( 59') Тавареш Жилсон 59' (Бакаев Солтмурад ( 59'  86'  86')
Запасные: Палиенко МаксимБокоев МаратМосквичёв ВладимирДимоски БоянЭсанов ШерзодВасютин АлександрЧибота Мавис
10 ноября. Стадион "Лукойл Арена" (Москва).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «СПАРТАК» – «АКРОН»

АРТЁМ ДЗЮБА – 3,5. И начнём мы обязательно с Артёма Дзюбы. Ведь именно к нему было повышенное внимание, именно от него ждали подвига в матче со «Спартаком». Но ничего не получилось. Вот вообще ничего, атаки «Акрона» просто не существовало.

За 67 минут Дзюба отдал три (!) точные передачи, 13 раз подарил мяч сопернику и проиграл семь единоборств из десяти. А ещё дважды неудачно пустился в дриблинг.

СОЛТМУРАД БАКАЕВ – 3,0. Полузащита «Акрона» была тем звеном, что хоть как-то избежала провала, но есть от неё кандидат на звание худшего игрока матча. Солтмурад Бакаев появился на последние полчаса, за которые успел отдать один точный пас.

На этом плюсы закончились. Проиграл все четыре единоборства из четырёх, дважды сфолил, а самое главное – саркастическими аплодисментами заработал себе удаление за минуту.

РОДРИГО ЭСКОВАЛЬ – 3,0. Но главным «неудачником» дня всё-таки стала оборона «Акрона», просто снесённая «красно-белым» ураганом. А главным неудачником в самом слабом звене стал Эсковаль, который мало того, что сдержать никого не мог, так ещё и помогал хозяевам.

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Барко легко накрыл зазевавшегося Родриго, соорудив последний гол «Спартака». До этого Эсковаль просто бежал за Угальде, отдавшим голевую передачу на Бонгонду, и упустил Тео после подачи Мартинса. Постоянно проигрывал важные эпизоды защитник.

Худший игрок матча
Артём Дзюба Родриго Эсковаль Солтмурад Бакаев Другой, напишу в комментариях
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Акрон

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