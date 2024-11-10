«Спартак» ни разу не позволил соперникам пробить в створ в двух последних матчах РПЛ

Сегодня, 10 ноября, московский «Спартак» разгромил на своём поле тольяттинский «Акрон». Встреча 15-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 4:0.

Стоит сказать, что за 90 минут игры «красно-белые» ни разу не дали сопернику пробить в створ ворот Александра Максименко. Такое произошло уже во втором матче РПЛ подряд, ведь в прошлом туре футболистам ЦСКА тоже не удалось нанести ни одного прицельного удара по воротам «Спартака».

После 15 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Следующим соперником столичного клуба станет «Локомотив». Игра пройдет 23 ноября.