Известно место «Спартака» после первого круга РПЛ

В воскресенье «Спартак» порадовал своих болельщиков крупной победой над «Акроном». Команда Деяна Станковича разгромила соперника на своём поле со счётом 4:0. По дублю на свои счета записали Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

Таким образом, «Спартак» завершил первый круг Российской премьер-лиги на пятой позиции в турнирной таблице. Оставшиеся матчи тура на положение «красно-белых» уже никак не повлияют.

В пятнадцати прошедших матчах чемпионата России «Спартак» добился восьми побед при четырёх ничьих и трёх поражениях. У команды Деяна Станковича сейчас 28 зачётных баллов в активе.