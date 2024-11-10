Бакаев получил красную карточку после аплодисментов

В воскресенье в рамках пятнадцатого тура Российской премьер-лиги «Спартак» принимал «Акрон». По ходу второго тайма на замену вышел защитник тольяттинской команды Солтмурад Бакаев. В концовке игры футболист получил красную карточку.

После своего фола Бакаев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Футболист не нашёл ничего лучше, кроме как поаплодировать арбитру, и после этого Солтмурад получил ещё одно предупреждение, которое превратилось в удаление. Красная карточка была показана при счёте 4:0 в пользу «Спартака». До финального свистка результат уже не изменился.