Дубли Угальде и Бонгонды, «скоростное» удаление Бакаева: «Спартак» растерзал «Акрон» на своём поле

«Спартак» и «Акрон» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура состоялся 10 ноября на стадионе «Лукойл Арена».

Артём Дзюба против московского «Спартака» - эта афиша всегда привлекает внимание. Тем более сейчас, когда «красно-белые» устали в Кубке России. Москвичи посреди недели загоняли основу, так ещё и проиграли «Ростову», а команда из Тольятти отдыхала, готовилась к матчу в спокойном недельном цикле. И ехала в Москву с надеждой на сенсацию.

Станкович повторил состав на Кубок России, только точечно Максименко заменил Селихова, Бабич – Литвинова, Мартинс – Пруцева, а Угальде – Николсона. И это сочетание футболистов куда лучше генерировало опасность. Уже на пятой минуте Маркиньос заработал опаснейший стандарт – в метре от линии штрафной площади мяч был установлен. Барко неплохо пробил, направив мяч в угол, но Волков успел заблаговременно переместиться и спасти «Акрон».

Затем пришла очередь Эсковаля: Барко вернул должок Маркиньосу обостряющей передачей, бразилец пробил в ближний от себя угол, но этот выстрел заблокировал защитник. Куда опаснее получилось после подачи Маркиньоса – на линии вратарской площади верх выиграл Мартинс и пробил в перекладину. Такое давление «красно-белых» просто обязано было закончиться голом, «Акрон» просто отбивался. Отбивался с трудом.

И не отбился против настоящей «спартаковской» атаки: Мартинс сыграл вперёд, Угальде спиной к воротам стоял, но подключил третьего, а Бонгонда ворвался в эту свободную зону. Вышел Тео на голкипера и чётко реализовал свой шанс – 1:0. Под занавес тайма он ещё и дубль должен был оформлять, но пробил по позиции Волкова, вылетев на кросс гиперактивного Маркиньоса. Животом пробил Бонгонда с метра – это и помогло голкиперу спасти свою команду.

Вполне мог «Спартак» вести мяч в три-четыре, но так и довольствовался минимальным преимуществом. До поры, до времени. Ведь «красно-белые» продолжили давить и добились справедливого счёта. На исходе часа игры Мартинс в штрафной площади поймал заброс со своей половины поля и скинул поперёк на Угальде. Манфред ударом в касание наконец-таки зажёг свою фамилию на табло – 2:0.

Прошло пять минут и Мартинс оформил мягкий заброс на Тео, а Бонгонда кручённым ударом с правого края штрафной площади уложил мяч под дальнюю штангу – 3:0. Очень красивый гол. Но не последний для «Спартака» в этом матче. Точку поставил Манфред Угальде, который получил мяч после высокого прессинга и подката Барко. Эсекьель поделился мячом с костариканцем, а тот оформил дубль – 4:0. И только после этого «Спартак» успокоился.

А Солтмурад Бакаев не успокоился, умудрившийся получить две жёлтые карточки за неспортивное поведение в течении одной минуты. Так он отреагировал на фол против Лончара, который арбитр не усмотрел. По всем статьям уступил сегодня «Акрон», ещё и последние минуты отыграл в меньшинстве.