Раскрыта причина отсутствия Вендела в заявке «Зенита»

В воскресенье «Зенит» проведёт гостевой матч пятнадцатого тура Российской премьер-лиги против «Ахмата». Полузащитник Вендел не попал в заявку питерской команды на игру в Грозном. В эфире «Матч ТВ» главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак заявил о том, что отсутствие Вендела связано с получением им мышечного повреждения.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что «Зенит» отстаёт от лидирующего в Премьер-лиге «Краснодара» на три очка.