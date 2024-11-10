«Зенит» объявил состав на матч в Грозном

В воскресенье вечером «Зенит» проведёт гостевой матч против «Ахмата» в рамках пятнадцатого тура Российской премьер-лиги. Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Адамов, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Мантуан, Мостовой, Клаудиньо, Кассьерра, Лусиано.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Добавим, что «Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.