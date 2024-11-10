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Осинькин: «Возьмём сейчас небольшую паузу, надо выдохнуть, перезагрузиться и всем подумать»

10 Ноября 2024 • 16:14 Комментировать
Крылья Советов
1:2
ЦСКА Москва

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Активно начали, смогли в какой-то момент переигрывать ЦСКА. Но пропустили в концовке. Почему так произошло?

- Потому что сейчас нам влетает всё, что можно, по самым невероятным траекториям. Наверное, мы не заслужили немножечко фарта, даже немножечко не заслужили, по такой игре точно. Когда все вместе, есть единение команды, клуба, всех болельщиков есть, тогда такие голы не влетают, такие голы мы забиваем, такие ВАРы засчитывают наши голы, и такие фолы тогда уже и свистят. Где-то мы какую-то ауру сломали.

- По поводу замен. Может быть, не все они были сделаны по позициям, но, наверное, не самый корректный вопрос по заменам, но почему именно такой была первая тройная?

- Потому что вынуждены были менять Рассказова, который не был готов сегодня на весь матч. Нам надо передвигать было Гленна, а все остальное там, плюс-минус, по позиции.

- После таких игр, когда где-то что-то не залетает, какие-то судейские решения, какие мысли, как на следующую игру настраивать команду?

- Я ребят сейчас не поздравил, конечно, но сказал им спасибо, в такой сложной ситуации нашли силы настроиться на матч, нашли силы полностью выложиться в каждом эпизоде. Такая страсть, такая самоотдача, в принципе, лучшая наша игра за последнее время, которая у нас была, включая «Оренбург», «Локомотив», тоже хорошие матчи, «Рубин».

- Впереди пауза на матчи сборных. Какие планы, товарищеские игры, может быть?

- Товарищеских матчей у нас не будет, мы возьмем сейчас небольшую паузу, надо выдохнуть, перезагрузиться и всем подумать.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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