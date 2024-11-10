Газзаев назвал главного творца победы ЦСКА

В воскресенье ЦСКА порадовал своих болельщиков победой над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. Комментарий по поводу результата «армейцев» дал бывший главный тренер команды – Валерий Газзаев.

«В этой игре принёс победу Игорь Акинфеев, который просто блистал. Особенно выделился сейв, когда два игрока били в упор. Просто невероятный, победный сейв. Но в целом, игра получилась действительно тяжёлая», - цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

За счёт победы в Самаре ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Впрочем, в воскресенье обойти «армейцев» может «Спартак», который проводит домашний матч против «Акрона».

ЦСКА свой следующий матч чемпионата России проведёт в субботу, 23 ноября, - против «Ростова».