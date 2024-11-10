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Акинфеев: «Конструктивного и яркого футбола не было, если быть объективным»

10 Ноября 2024 • 15:58 Комментировать
Крылья Советов
1:2
ЦСКА Москва

Лучший футболист встречи «Крылья Советов» - ЦСКА Игорь Акинфеев для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Как удается играть на таком уровне и держать себя в форме?

- На самом деле легко, если ты правильно относишься к футболу. Я сейчас не буду философствовать и рассуждать про правильное питание и всё остальное. Просто если любишь футбол, он вознаграждает тебя. Конечно, не без ошибок все происходит, но думаю, что рано или поздно награда сверху всегда приходит. Я с детства любил футбол и по сей день его люблю. Секрет один.

- Уже второй раз в этом календарном году получается очень успешно играть в Самаре. Сегодня два великолепных сейвов, весной был отраженный пенальти. И капитанская повязка особая. Самарская земля всегда такие эмоции вызывает играть вот так, или это просто совпадение?

- Я вот только что нашим ребятам сказал, что в Самаре всегда особая атмосфера. Единственное, что сегодня не так много зрителей было. Но приезжать сюда - одно удовольствие. Еще удовольствие, что попали в +7, могли хорошо двигаться и играть, хорошо, что не было холода. А так я всегда рад приезжать не только в Самару, но и в любой другой регион, любой город. Тем более, сейчас красавы-стадионы радуют нас. Поля выдерживают и сама атмосфера. Немного получше хочется, те люди, которые приходят, должны получать радость.

- Сегодня ЦСКА прерывает свою трехматчевую серию без забитых мячей, плюс ко всему победа. Насколько важно то, что забили и победили?

- Наверное, более всего важна победа, три очка. По большому счету, как говорится, конструктивного и яркого футбола не было, если быть объективным. Наверное, «Крылья» переигрывали нас, не побоюсь этого слова, и в первом тайме. Нам удалось забить «гол в раздевалку», но это стандарт. А стандарт, сами знаете, всегда влияет на игру. Во втором тайме «Крылья» тоже начали давить, мы пропустили, после этого нам не забили. Но хорошо, что вырвали победу. Сейчас не до красивой игры. Тем более, болельщикам хочется яркую красивую игру, но когда у тебя все идет комом, то лучше выиграть там 1:0 или 2:1, неважно какой счет, но заработать три очка и с хорошим настроением в паузу войти уже.

- Когда счет стал 1:1, вы очень резко это восприняли. Кому высказали в этот момент?

- Я не высказывал, просто такой эпизод, который всегда на тренировках отыгрывали. Здесь немного не повезло, вмешался рикошет. Если бы не было рикошета, не было бы и гола.

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Евро-Футбол.Ру,
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