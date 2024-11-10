Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Серия «Крыльев Советов» без побед в РПЛ достигла семи матчей

10 Ноября 2024 • 15:58 Комментировать
Крылья Советов
1:2
ЦСКА Москва

В воскресенье «Крылья Советов» огорчили своих болельщиков домашним поражением от ЦСКА со счётом 1:2. Как следствие, серия самарской команды без побед в Премьер-лиге достигла семи матчей. В рамках этой серии «крылышки» трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли.

В последний раз «Крылья Советов» выигрывали матч чемпионата России ещё 13 сентября. Тогда команда Игоря Осинькина обыграла «Рубин» на выезде со счётом 2:0.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 24 ноября – против «Ахмата» на своём поле.

Ранее появлялась информация о том, что «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов

Новости по матчу

Сегодня, 10 Ноября
15:58
Серия «Крыльев Советов» без побед в РПЛ достигла семи матчей
15:43
«Крылья Советов» рассматривают двух тренеров
15:17
Из-за них ЦСКА мог даже проиграть «Крыльям»: эти три футболиста подвели команду в Самаре
15:03
«Крылья» играли хорошо, но продолжили пикировать к зоне вылета: ЦСКА увёз из Самары волевую победу
14:56
ЦСКА наказал «Крылья Советов» за упущенный супершанс
14:31
«Крылья Советов» отыгрались в матче с ЦСКА
13:57
ЦСКА открыл счёт в Самаре в последней атаке первого тайма
12:54
Николич: «Я удивлён составом «Крыльев»
12:46
Осинькин: «Мы можем только позавидовать ЦСКА»
12:30
«Крылья Советов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
02:02
Крылья Советов - ЦСКА: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Ноября
15:06
Николич: «В ЦСКА мне объяснили, что больших денег на трансферы не будет»
13:05
Николич ответил на вопрос о чемпионских амбициях ЦСКА
12:14
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА РПЛ — 10 ноября 2024
12:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Крылья Советов — ЦСКА чемпионата России — 10 ноября 2024
08 Ноября
17:08
Круговой – о матче с «Крыльями»: «Настрой только на победу»
07 Ноября
21:23
Таранов назвал главную проблему ЦСКА
21:12
«Крылья Советов» потеряли ключевого спонсора
19:19
Ставка и прогноз на матч Крылья Советов – ЦСКА чемпионата России – 10 ноября 2024
15:45
Григорян может возглавить клуб РПЛ
15:32
Роша и Литвинов получили дисквалификации – названы сроки
06 Ноября
21:36
Николич признался, что ЦСКА в кризисе
20:42
Колосков: «ЦСКА играет всё хуже и хуже»
20:26
Юран и Кондратов могут получить работу в «Крыльях Советов» 1
04 Ноября
18:29
Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой» 11
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси Анчелотти назвал трёх тренеров, которых оценивает выше себя «Монако» потерял Головина - названа причина Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак» Раскол в «Реале»: Винисиус выбрал между Анчелотти и Мбаппе Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Флик обратился к президенту «Барселоны» с необычной просьбой
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» У Мбаппе есть претензия к Анчелотти Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала»
Спортивные новости
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» разгромить «Сент-Луис» Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.05 3.45 2.21
Видео
Перерыв
Спартак Москва Спартак Москва
Акрон Акрон
1
0
1.34 5.20 7.80
Видео
10.11.24 в 17:30
Ахмат Ахмат
Зенит Зенит
6.00 4.20 1.51
Видео
10.11.24 в 19:45
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
4.50 3.60 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Ноября
15:58 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев: «Конструктивного и яркого футбола не было, если быть объективным»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Серия «Крыльев Советов» без побед в РПЛ достигла семи матчей
15:48 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда открыл счёт в матче «Спартак» - «Акрон»
15:43 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» рассматривают двух тренеров
15:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проведёт встречу по футболистам
15:21 · Россия. Премьер-лига
Станкович: «Будь-то «Зенит» или «Спартак», неважно, «Акрон» играет в свой футбол»
14:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА наказал «Крылья Советов» за упущенный супершанс
14:45 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
14:45 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал лучшего игрока «Локомотива» в первой части сезона РПЛ эксклюзив
14:35 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, как изменилась ситуация с центральными защитниками в «Локомотиве» эксклюзив
14:31 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» отыгрались в матче с ЦСКА
14:28 · Россия. Премьер-лига
Дзюба выйдет на матч со «Спартаком» с первых минут
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Акрона»
13:57 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА открыл счёт в Самаре в последней атаке первого тайма
13:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Поддубский: «После обидного поражения от «Уфы» (0:4) ребята сами хотели взять реванш»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Я удивлён составом «Крыльев»
12:46 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Мы можем только позавидовать ЦСКА»
12:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 1
11:35 · Россия. Премьер-лига
Магкеев - о Батракове: «Он молодец, что ни ударит – всё летит в ворота» эксклюзив
11:19 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» подвёл итоги первой части сезона для себя эксклюзив
10:50 · Россия. Премьер-лига
«Дурные деньги» – Стипиди объяснил, зачем легионерам РПЛ российские паспорта эксклюзив
10:05 · Россия. Премьер-лига
Боселли рассказал, как воспринял смену тренера в «Пари НН» эксклюзив
10:05 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани»: «Карпин мог бы пойти на уступки Дзюбе» эксклюзив
09 Ноября
23:29 · Россия. Премьер-лига
Чавес объяснил, при каких обстоятельствах «Динамо» будет бороться за чемпионство
23:19 · Россия. Премьер-лига
Чавес — о «Пари НН»: «С такими командами очень сложно играть»
Все новости