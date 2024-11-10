Серия «Крыльев Советов» без побед в РПЛ достигла семи матчей

В воскресенье «Крылья Советов» огорчили своих болельщиков домашним поражением от ЦСКА со счётом 1:2. Как следствие, серия самарской команды без побед в Премьер-лиге достигла семи матчей. В рамках этой серии «крылышки» трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли.

В последний раз «Крылья Советов» выигрывали матч чемпионата России ещё 13 сентября. Тогда команда Игоря Осинькина обыграла «Рубин» на выезде со счётом 2:0.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут 24 ноября – против «Ахмата» на своём поле.

Ранее появлялась информация о том, что «Крылья Советов» рассматривают двух тренеров.