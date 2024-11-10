«Крылья Советов» рассматривают двух тренеров

В октябре ожидалась смена Игоря Осинькина на Сергея Игнашевича на посту главного тренера «Крыльев Советов». Впрочем, после вмешательства губернатора Осинькин сохранил свою работу. При этом результаты команды не пошли в гору – сейчас самарцы занимают лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.

Как сообщает Sport24, руководители «Крыльев Советов» снова вернулись к кандидатуре Сергея Игнашевича. Кроме того, в шорт-листе самарцев находится бывший рулевой ЦСКА Владимир Федотов.

Напомним, что в воскресенье «Крылья Советов» проиграли на своём поле ЦСКА со счётом 1:2.