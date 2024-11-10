«Спартак» проведёт встречу по футболистам

В скором времени в «Спартаке» пройдёт встреча, на которой будут обсуждаться перспективы футболистов и трансферные планы. Об этом рассказал Олег Малышев, который в московском клубе занимает должность генерального директора.

«Не думаю, что это какая-то сенсация: в клубе руководители собираются, чтобы обсудить подготовку к трансферному окну. Это нормально. Думаю, что во всех клубах такое есть», - цитирует Малышева «Спорт-Экспресс».

По словам Малышева, такая встреча в «Спартаке» состоится в начале декабря.

В воскресенье «Спартак» проводит домашний матч Российской премьер-лиги против «Акрона». Следить за развитием событий на поле можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.