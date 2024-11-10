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Станкович: «Будь-то «Зенит» или «Спартак», неважно, «Акрон» играет в свой футбол»

10 Ноября 2024 • 15:21 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Акрон
1 1.35 X 5.60 2 9.00
перерыв

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- У вас был просто блестящий матч против ЦСКА, потом последовал не очень удачный против «Ростова». Какое сейчас настроение у команды и персонально у вас?

- Настроение правильно для того, чтобы провести сегодняшний матч как нужно. Да, с ЦСКА игра была действительно очень хорошей. С «Ростовом», я считаю, что тут более отсутствие удачи сыграло роль, потому что само содержание было неплохим. Если бы мы забили пенальти, то все могло закончиться совершенно иначе. Сегодня мы настроены и готовы для того, чтобы завершить этот отрезок из шести матчей, и потом уже финальный отрезок до конца года.

- Что скажете по вашему сегодняшнему сопернику? Персонально насколько знакомы с игроком Артёмом Дзюбой? Он сегодня в старте, супермотивирован. Делали ли на нем какой-то акцент на установке?

- Ну, конечно, мы изучали соперника, изучали «Акрон». Это команда, которая играет в свой футбол, в свой стиль независимо от соперника, будь-то «Зенит» или «Спартак», неважно, она играет в свой футбол. Естественно, мы изучили. Будет интересная игра, мы должны активно прессинговать, играть и в целом должны подойти к этому матчу очень серьезно, потому что в двух последних матчах дома мы не выигрывали и не забивали. Поэтому нам нужно это поменять.

- Что касается Дзюбы, насколько он вам знаком?

- Я очень рад, что он мотивирован, но думаю, что любой футболист, выходя на поле против «Спартака», будет достаточно мотивирован. Да, конечно, я знаю этого футболиста, знаю, что у него хорошая карьера, что он много играл и забивал. Посмотрим, как будет сегодня.

- По поводу Литвинова. Многие болельщики и эксперты не поняли решения по двухматчевой дисквалификации Руслана. Ваше мнение по этому решению по Литвинову?

- Какое тут может быть мое персональное мнение? Тут все видно, сам эпизод говорит за себя, тут нечего добавить. Сказать, что мы шокированы или удивлены, это ничего не сказать. Там все видно.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович

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