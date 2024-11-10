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Из-за них ЦСКА мог даже проиграть «Крыльям»: эти три футболиста подвели команду в Самаре

10 Ноября 2024 • 15:17 Комментировать
Крылья Советов
1:2
ЦСКА Москва

Ставим оценки футболистам Марко Николич

Как же вовремя для ЦСКА наступает международная пауза. Видно, что «армейцы» Марко Николича словили серьёзный кризис – одна «незаслуженная» победа за четыре последних матча, а самое главное, удручает качество футбола, демонстрируемое игроками Николича. Нули с «Факелом» и «Рубином» чрезвычайно блёклые, в Самаре вообще могли проиграть. Но в итоге уступили только «по игре».

Давайте разбираться, из-за кого же ЦСКА так слабо смотрелся против «Крыльев». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николич.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Крылья Советов1:2ЦСКА Москва
  45'Дивеев Игорь (0:1)
(1:1) Дмитриев Игорь60'  
  84'Круговой Данил (1:2)
Ломаев ИванРассказов Николай 76' (Гарре Бенхамин ( 76') Гапонов ИльяСолдатенков АлександрБейл Гленн 90' (Бабаев Ульви ( 90') Печенин КириллДмитриев Игорь 76' (Иванисеня Дмитрий ( 76') Мендес Виктор  45'Олейников Иван  35' 76' (Шитов Владислав ( 76') Ежов Роман 90' (Галдамес Томас ( 90'  90') Сергеев Иван
Запасные: Орозко ФранкоПопов ПавелОвсянников БогданЕвгеньев РоманЦыпченко ДмитрийОроз АлоисПесьяков Сергей
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьЛукин МатвейМойзес РобертоКеллвен ДугласПьянич Миралем 83' (Бистрович Кристиян ( 83') Кисляк Матвей 46' (Мусаев Тамерлан ( 46') Гайич Милан III 69' (Круговой Данил ( 69') Койта Секу  18' 46' (Зделар Саша ( 46') Гуарирапа Сауль 77' (Глебов Кирилл ( 77') Файзуллаев Аббосбек
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяШуманский АртемБоков ДанилаУшаков ЕгорЖемалетдинов РифатТороп Владислав
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – ЦСКА

СЕКУ КОЙТА – 3,5. Решение Николича доверить атаку банде легионеров совсем себя не оправдало. Секу Койта за тайм, отведённый ему, успел только заковырять мяч с угла вратарской. Неплохо, если бы ещё не из офсайда.

В остальном действовал инертно: проиграл пять единоборств из семи, отдал всего девять точных передач. А ещё непонятно перемещался, постоянно занимая «чужие» зоны.

САУЛЬ ГУАРИРАПА – 3,0. Побольше Секу отыграл Сауль, но от этого общая картина только хуже. Надо было Николичу обоих менять в перерыве. Гуарирапа в итоге просто пропал – бегал на грани офсайда, но всегда проигрывал после забросов. Так было в трёх эпизодах из трёх.

В пассиве Сауля девять потерь, один удар мимо ворот и полная «выключенность» из игры.

МАТВЕЙ ЛУКИН – 3,0. Только «щедрость» самарских форвардов и сейвы Акинфеева помогли увезти победу. Но от этого мы не забудем, как легко и непринуждённо проходили Лукина. Сергеев, Дмитриев, Олейников – любой, кто оказывался в зоне Матвея выигрывал у него касание.

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Лукин проиграл три единоборства из четырёх, но самое главное, что из-под него четыре (!) раза опасно пробили. А он всё разворачивался, думал, смотрел куда-то.

Худший игрок матча
Матвей Лукин Секу Койта Сауль Гуарирапа Другой, укажу в комментариях
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