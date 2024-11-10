Из-за них ЦСКА мог даже проиграть «Крыльям»: эти три футболиста подвели команду в Самаре

Ставим оценки футболистам Марко Николич

Как же вовремя для ЦСКА наступает международная пауза. Видно, что «армейцы» Марко Николича словили серьёзный кризис – одна «незаслуженная» победа за четыре последних матча, а самое главное, удручает качество футбола, демонстрируемое игроками Николича. Нули с «Факелом» и «Рубином» чрезвычайно блёклые, в Самаре вообще могли проиграть. Но в итоге уступили только «по игре».

Давайте разбираться, из-за кого же ЦСКА так слабо смотрелся против «Крыльев». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николич.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – ЦСКА

СЕКУ КОЙТА – 3,5. Решение Николича доверить атаку банде легионеров совсем себя не оправдало. Секу Койта за тайм, отведённый ему, успел только заковырять мяч с угла вратарской. Неплохо, если бы ещё не из офсайда.

В остальном действовал инертно: проиграл пять единоборств из семи, отдал всего девять точных передач. А ещё непонятно перемещался, постоянно занимая «чужие» зоны.

САУЛЬ ГУАРИРАПА – 3,0. Побольше Секу отыграл Сауль, но от этого общая картина только хуже. Надо было Николичу обоих менять в перерыве. Гуарирапа в итоге просто пропал – бегал на грани офсайда, но всегда проигрывал после забросов. Так было в трёх эпизодах из трёх.

В пассиве Сауля девять потерь, один удар мимо ворот и полная «выключенность» из игры.

МАТВЕЙ ЛУКИН – 3,0. Только «щедрость» самарских форвардов и сейвы Акинфеева помогли увезти победу. Но от этого мы не забудем, как легко и непринуждённо проходили Лукина. Сергеев, Дмитриев, Олейников – любой, кто оказывался в зоне Матвея выигрывал у него касание.

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Лукин проиграл три единоборства из четырёх, но самое главное, что из-под него четыре (!) раза опасно пробили. А он всё разворачивался, думал, смотрел куда-то.