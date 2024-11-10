«Крылья» играли хорошо, но продолжили пикировать к зоне вылета: ЦСКА увёз из Самары волевую победу

«Крылья Советов» и ЦСКА сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 15-го тура состоялся 10 ноября на стадионе «Самара Арена».

Воскресный день в чемпионате России открывали «Крылья» и ЦСКА. Обе команды как раз переживают не лучшие времени и мечтают о международной паузе, которая нагрянет после 15-го тура. У самарцев четыре поражения в пяти последних матчах, у «армейцев» серия пока не столь длинна – поражение от «Спартака» и нулевые ничьи с «Рубином» и «Факелом» в трёх последних матчах. Но у обоих сегодняшних соперников «футбол» выглядит очень грустно.

На правах хозяев «Крылья» начали гораздо активнее. Очень бодро смотрелись атаки самарцев, уже на первых минутах Лукин завалил Сергеева, и хозяева претендовали на пенальти, но так и не получили его. Много навесов Дмитриева и Ежова обостряли сенсацию. После одного из таковых кроссов Романа мяч угодил в Гайича и по непонятной траектории отлетел в штангу. Акинфеев застыл и просто досматривал эпизод – отскок выиграли «армейские» защитники.

Логичным завершением этого давления стал гол на исходе получаса. И всё вроде хорошо: прикрыли Файзуллаева в центре поля, раскрутили быструю контратаку, которую прострелом раскрыл Печенин, а завершил голевым тычком Сергеев, но в офсайд забрался Иван перед результативным действием. Минимальное «вне игры» арбитр заметил на повторе.

Любопытно, что через пять минут в том же стиле был отменён гол ЦСКА. Правда, в этот раз посмотрели быстрее и заметили, что Койта заносил мяч из офсайда, даже порадоваться форвард не успел. Зато очень сильно радовался Игорь Дивеев, который на пятой компенсированной минуте счёт открыл. Файзуллаев подал от угла поля, а защитник ЦСКА зряче подрезал под штангу – 0:1. Прыжок Ломаева остался лишь для красоты.

Не вытекал этот гол из логики игры, ещё и забит был на пятой из трёх добавленных минут. Фортуна вернула должок «Крыльям» на 60-й минуте. Мендес опять накрыл Файзуллаева и по центру отдал на Олейникова. Иван покатил левее, Дмитриев пробил в касание, а мяч от ноги Дивеева перелетел в сетку – 1:1. За мгновение до этого Игорь вернулся на поле после получения медицинской помощи.

При равном счёте игра закрылась. Видно было, что сейчас никто не готов рисковать, никто не обладает ресурсами и уверенностью для победы. Но в концовке случился драматичный обмен ударами. Сергеев и Ежов по очереди били с линии вратарской, но оба проиграли дуэль Акинфеееву. И через минуту Келлвен подал справа, Круговой продавил всё того же Ежова и по дуге направил мяч в «девятку» - 1:2. После долгих споров гол был засчитан.

Победил ЦСКА, победил со скрипом и во многом незаслуженно, но кто об этом теперь вспомнит. А падение «Крыльев» продолжается.