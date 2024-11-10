ЦСКА наказал «Крылья Советов» за упущенный супершанс

Подходит к концу матч 15-го тура Премьер-лиги «Крылья Советов» - ЦСКА. Самарцы дважды в упор пробивали по воротам соперника, но Игорь Акинфеев чудом выручил. В ответной атаке Кристиян Бистрович из центра отдал передачу вправо Дугласу Келлвену, тот навесил на дальний край вратарской, а Данил Круговой головой переправил мяч в дальний угол - 1:2.

ЦСКА вернулся на чистое пятое место, соперник - делит 12-е. Также сегодня забивали Игорь Дивеев и Игорь Дмитриев. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.