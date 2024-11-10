«Крылья Советов» отыгрались в матче с ЦСКА

В 15-м туре Премьер-лиги «Крылья Советов» принимают ЦСКА. Гости выиграли первый тайм благодаря удару головой Игоря Дивеева после подачи корнера. На 60-й минуте самарцы восстановили паритет в счете. Иван Олейников из центра отдал пас в левую часть чужой штрафной площади, а оттуда пробил Игорь Дмитриев, и после рикошета от Игоря Дивеева мяч зашёл в ворота, дезориентировав Игоря Акинфеева.

На табло 1:1, ЦСКА делит пятое место со «Спартаком», соперник идет 12-м. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.