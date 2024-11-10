Дзюба выйдет на матч со «Спартаком» с первых минут

В одном из воскресных матчей Российской премьер-лиги сразятся «Спартак» и «Акрон». Стоит отметить, что в стартовый состав тольяттинской команды попал нападающий Артём Дзюба. 36-летний футболист выступит против своей бывшей команды.

В своё время за «Спартак» Дзюба провёл 166 официальных матчей, в которых забил 38 голов и отдал 23 голевых паса на партнёров. Теперь же опытный нападающий помогает решать задачи «Акрону». В семи играх за этот клуб Артём забил два гола и отдал три голевых паса на партнёров.

«Спартак» и «Акрон» начнут матч в 15:15 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.