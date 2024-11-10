«Спартак» объявил состав на матч РПЛ против «Акрона»

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Акрона». Главный тренер московской команды Деян Станкович принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

Отметим, что за «Спартак» не может играть Руслан Литвинов – он отбывает дисквалификацию после удаления в дерби против ЦСКА. КДК РФС отстранил футболиста на два матча.

Матч «Спартак» - «Акрон» стартует в 15:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.