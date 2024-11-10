Николич: «Я удивлён составом «Крыльев»»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Сегодня не сыграют Виллиан Роша и Иван Обляков из-за дисквалификации. Насколько это критично, и как скажется на игре вашей команды?

- Насколько критично? Мы узнаем после игры. Конечно, не будет хватать двух основных игроков, но все равно у нас есть команда, постараемся показать хороший футбол. Конечно, уже поздний этап сезона, условия поля не совсем хорошие, не такие, как были в начале сезона. Считается, что здесь, в Самаре, где, как мы все знаем, играют и «Акрон», и «Крылья», и, по-моему, еще одна команда более низкого уровня частично, это футбольный город, футбольная команда, историческая и тяжелая игра против «Крыльев Советов». И я ожидаю такую игру сегодня нервную и тяжелую. Надеюсь, что мы своим правильным отношением к игре, уровнем борьбы и концентрации, который быть должен самым высоким, будем заслуживать, чтобы удача была сегодня на нашей стороне.

- Сегодня не сыграют Зделар и Круговой. Почему?

- Больших причин нету, просто так можно обсуждать каждую позицию, почему играет или не играет тот или иной игрок. Я удивлен составом «Крыльев», там тоже есть ряд вопросов, почему играет тот или иной футболист. Тут решение главного тренера, посмотрим после игры.

- В составе «Крыльев» сегодня играет Мендес, который принадлежит ЦСКА. Отдельно за ним следить будете?

- Нет, я буду следить за своей командой. А за ним следим в каждом туре, когда он играет не против нас.