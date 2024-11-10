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Осинькин: «Мы можем только позавидовать ЦСКА»

10 Ноября 2024 • 12:46 Комментировать
Крылья Советов
0:0
ЦСКА Москва
1 3.40 X 3.50 2 2.20
1-й тайм

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Сегодня радикальные изменения в стартовом составе. Чем они вызваны, и что с Бабкиным и Костанцей, которых даже нет в заявке на матч?

- У них небольшие травмы. Бабкин получил во время игры, а Фернандо - уже непосредственно до игры были проблемы. К сожалению, чуть усугубил. Таким образом часть ротации была из-за травм, часть - из-за того, что мы посчитали, что другие футболисты на сегодняшний день именно против ЦСКА будут более сильными.

- Исходя из тех футболистов, которые сегодня выходят в старте, я понимаю, что вы не любите разговоры про схемы, но тем не менее, «Крылья» будут играть в пять защитников или в свою излюбленную схему игры?

- Не знаю, что вы вкладываете в слово «излюбленная». Вы меня всегда спрашиваете, я на эти вопросы не отвечал. Мы не играем никогда в пять защитников. У нас такие, гибридные варианты.

- Сегодня Орос впервые за долгое время появился в заявке на матч. Насколько он готов, и смог ли нормально восстановиться после повреждения?

- Полноценно он только провел одну неделю после того, как шесть недель после матча с «Ахматом» в сентябре пропустил. За одну неделю восстановить форму, конечно, невозможно. Дальше будет пауза на сборные, а там мы уже будем решать, кто из наших защитников будет в лучшем состоянии.

- ЦСКА уже три игры не забивает, плюс у гостей на неделе еще был матч на Кубок. Это как-то может сказаться? Какие выгоды можно извлечь из этого?

- Глубокий достаточно состав у ЦСКА. Мы можем сказать, что пару человек основных пропускают из-за дисквалификации. Но, наверное, мы можем только позавидовать, когда такие футболисты, как Мусаев, Зделар, Круговой, находятся на скамейке запасных. Они спокойно выставляют состав на такую игру. Такой вопрос вам лучше Николичу задать.

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Евро-Футбол.Ру,
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