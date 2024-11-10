Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о стажировке Александра Мостового, первом круге чемпионата и предстоящем шоу-матче с «Амкалом».

- Первый круг РПЛ позади. Оцените его итоги для «Динамо».

- Мы находимся ниже нашей целевой позиции, поэтому нам есть, что улучшать. Хотим быть в призовой тройке.

- Чего для этого не хватает?

- Это наш внутренний вопрос. Мы работаем над тем, чего нам не хватает, стараемся быть лучше.

- С чем связываете тот факт, что в РПЛ есть топ-6 и вторая десятка?

- Такова структура нашего чемпионата и спортивная сила участников. Логично ли это? В какой-то степени, да.

- Александр Москвой прошел стажировку в «Динамо». Помните его как футболиста?

- Я переживал за него, когда он выступал на чемпионате мира. За его карьерой в «Спартаке» я не следил, как и за «Сельтой» в Испании.

- Скоро у «Динамо» состоится матч с командой Медиалиги «Амкал». Можете что-то о нем рассказать?

- Мы отдельно анонсируем эту игру, а пока сосредотачивали внимание нашей команды на подготовке к чемпионату. А в паузу проведем этот шоу-матч.

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Елена Григорьевская