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Магкеев - о Батракове: «Он молодец, что ни ударит – всё летит в ворота» эксклюзив

10 Ноября 2024 • 11:35 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Пари НН

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первого круга для своей команды, а также рассказал, что у нижегородцев просматривается боязнь топ-клубов.

- Как оцениваете итог первого круга для вашей команды?

- У нас после пятнадцати матчей 15 очков. Поэтому результат отрицательный. Надо улучшить игру, набирать очки. Скоро будет пауза на две недели. Надеюсь, за это время мы улучшим свою игру, хорошо подготовимся к важному матчу с махачкалинским «Динамо» и победим.

- В чем «Пари НН» надо улучшать игру?

- Во всем: в отношении, менталитете, психологии. Нам есть куда расти: и мне, и команде.

- Вы сказали надо улучшить отношение к играм. Что имеете в виду?

- Нужно выходить и не бояться играть против топ-клубов. В этом нет ничего сверхъестественного. С такими командами тоже можно набирать очки.

- У «Пари НН» есть боязнь топов?

- Выглядит это именно так.

- Вы прошли школу «Локомотива». К вам боязнь топов не должна относится, верно?

- Мы все – одна команда, и это относится ко всем.

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- Как восприняли смену тренера?

- Это футбольная жизнь, нормальный процесс. Если нет результата, команда меняет наставника. Мы относимся с пониманием к этому и за каждого тренера рубимся. Хотим выигрывать. 

- Какие требования к футболистам у Виктора Ганчаренко?

- Стараемся играть в прессинг, больше играть один в один. У нас есть моменты. В матче с  «Динамо» не получилось их реализовать, но вполне могли сыграть вничью. Нужно улучшать реализацию. 

- Наверняка следите за «Локомотивом». Как оцените его выступление и игру Батракова, который вышел на первую строчку бомбардирской гонки?

- Положительно оцениваю. У команды все хорошо, она борется за первое место. Надеюсь, так и будет продолжаться. Что касается Батракова, он молодец. Что ни ударит – все летит в ворота. Главное ему продолжать в том же духе и не останавливаться.  

- Галактионов доверяет молодежи. Насколько этот важно в плане раскрытия молодых ребят?

- Это очень важно. За ними будущее. Если они приносят результат – это идет им в плюс, и их команде тоже.

- Сколько процентов вы бы дали на то, что «Локомотив» станет первым?

- Я бы хотел дать сто процентов и болею за эту команду. Хочется верить, что чемпион в этом сезоне сменится.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Станислав Магкеев Пари НН Алексей Батраков ещё теги

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