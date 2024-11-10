Спортдиректор «Пари НН»: «Вопрос в том, насколько Романцев сам готов к какой-то работе с нами»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о бюджете на следующий год, а также оценил первый круг чемпионата.

- Подведите итоги первой части сезона для «Пари НН».

- У нас произошли большие изменения в команде за небольшой срок. Думаю, что эти изменения позитивные, и мы движемся в правильном направлении. Ситуация в турнирной таблице, конечно, не должна обманывать, но на данный момент она нас удовлетворяет. Надеемся, что второй круг будет не менее плодотворным. Особенно учитывая зимнюю паузу. Ганчаренко удастся поработать с командой. Плюс будет усиление. Надеюсь, отработаем те позиции, которые у нас явно проседают, и команда станет сильнее.

- Пока Ганчаренко не хватает времени, чтобы команда выглядела получше?

- Конечно. Он не так давно в «Пари НН». Изменения очевидны. Думаю, те, кто следит за нашими матчами, видят, как поменялась наша игра. Прогресс очевиден.

- Нападающий Боселли даже стал больше забивать с приходом Ганчаренко.

- Мы радуемся этому. Жалко, что его гол в матче с «Динамо» не принес команде очков. Тем не менее, Боселли проводит отличный сезон.

- Почему выбор клуба пал именно на Ганчаренко? Многие команды взяли курс на иностранных тренеров.

- Иностранец у нас был. А шорт-лист по кандидатурам тренеров у нас был довольно большой. Там был и один иностранец. Но большинство специалистов были россиянами. На той стадии формирования команды, на которой находится «Пари НН», российский тренер был предпочтительнее. Тем более, если говорить о наставнике такого калибра, как Ганчаренко.

- Уже формируете трансферный список на зиму?

- Безусловно. Мы находимся в контакте с тренером. И планы у него уже были. Они понятны. Мы знаем, где у нас есть проблемы, и будем над этим работать.

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- Сколько позиций хотели бы укрепить зимой?

- От двух до трех позиций точно хотели бы усилить. А там как пойдет. Но называть амплуа было бы неправильно по отношению к ребятам. У нас осталось еще три тура, и мы должны провести их хорошо. Не хотелось бы кого-то демотивировать своими высказываниями.

- Может быть, наоборот, кого-то это подхлестнуло бы.

- Посмотрим. У нас есть планы, и если мы их реализуем, то сделаем нашу команду сильнее.

- Больше смотрите на российский рынок или иностранный, где, кажется, попроще найти новичков?

- Смотрим и туда, и туда. Понятно, что наш бюджет ограничен. Кстати, хотел бы обратить внимание на слова комментатора матча с «Динамо» Георгия Черданцева, который сказал, что ранее команда не получала никакого усиления и стала укрепляться с приходом Ганчаренко. Ему надо смотреть информацию о команде, которую он комментирует. Потому что при Сергее Юране было приобретено больше двадцати футболистов. При Ганчаренко и Иличе порядка шести новобранцев.

- Что касается бюджета на следующий год, он уже известен?

- Да, бюджет уже утвержден. Были заложены средства на оба трансферных окна. Мы понимаем, какими цифрами оперируем. Они небольшие. Но при правильном их использовании можно сделать команду сильнее.

- Цифры бюджета вырастут, снизятся?

- Они остаются такими, которые есть. Бюджет утверждается на игровой год, сумма нам понятна, и в ее рамках мы строим свою трансферную политику.

- Советником «Пари НН» является Олег Романцев. Каковы его функции?

- У меня не было плотного контакта с Олегом Ивановичем. Он недавно приезжал на матч со «Спартаком», наносил первый удар по мячу. Нам удалось немного пообщаться. Тут вопрос в том, насколько он сам готов к какой-то работе. Нам бы хотелось, чтобы он передавал свой опыт в Академии или второй команде. Вопрос в том, насколько он к этому готов. Не я его приводил в клуб, поэтому мне тяжело сказать. Но мы пообщаемся на эту тему. У него контракт заканчивается в конце этого года. Я бы хотел, чтобы он был с нами, но если это была бы какая-то более серьезная вовлеченность, чем просто номинальная на бумаге.

- Какие функции предполагались у него изначально?

- Я это не изучал. Думаю, отталкиваюсь от того, что в Нижнем Новгороде «Спартак» - очень популярная команда и такая фигура способна принести определенную пользу.

- Он посещал первую команду?

- Да. В прошлом году, когда у нас был достаточно сложный отрезок, он приезжал, делился советами. Понятно, что это серьезная фигура – один из трех топ-тренеров в истории российского футбола. Поэтому для нашего клуба здорово, что такой специалист есть у команды. Но тут надо понимать уровень его вовлеченности.

Елена Григорьевская