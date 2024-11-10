Полузащитник «Динамо» подвёл итоги первой части сезона для себя

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о том, чувствует ли он доверие Марцела Лички.

- Подведите итоги первого круга лично для себя. Может быть рассчитывали играть побольше.

- Конечно, мне хотелось бы играть почаще. Я работаю на тренировках, стараюсь, делаю все зависящее, а тренерский штаб сам решит, когда меня выпускать, а когда не нужно этого делать. Со своей стороны я всегда готов выйти на поле.

- Чувствуете ли вы доверие Лички, или пока этого не хватает?

- Да, чувствую.

- В чем оно выражается?

- Он постоянно общается с нами – с молодыми ребятами, показывает свое внимание к нам.

Елена Григорьевская