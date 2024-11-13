«Краснодар» - реальный претендент на победу в РПЛ, в чём секрет команды Мусаева

«Краснодар» в нынешнем сезоне удивляет, и это отнюдь не дежурные слова. Предпосылок к их сегодняшнему результату, казалось, было мало. Неудачный старт сезона не внушал оптимизма, да и потеря основного вратаря и защитников не прибавила уверенности болельщикам «быков».

Летом «Краснодар» покинули вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ»), защитники Сергей Волков («Зенит») и Хуниор Алонсо («Атлетико Минейро»).

Однако команда воспряла духом и стала сметать всех на своём пути. Самое интересное, что для изменения ситуации «Краснодар» не прибегал к громким трансферам. Получилось так, что все прошлогодние игроки по чуть-чуть прибавили, и это стало отражаться на турнирной таблице, и уже нельзя сказать, что у команды есть прямая зависимость от формы Кордобы и Сперцяна. Станислав Агкацев своей игрой заставляет забыть про уход Матвея Сафонова. То же самое можно сказать и о Диего Косте, который делает Хуниора Алонсо не критичным. Об игре Сергея Петрова вообще отзываются только в хвалебных тонах. Можно сказать, что в свои 33 года он переживает вторую молодость. Примеру Сергея следует Кевин Ленини, которого многие считают самым трудолюбивым футболистом чемпионата России.

Сильнее главных конкурентов

У «быков» пока нет поражений в чемпионате, а ведь, на минуточку, прошла половина сезона, и уже нельзя сказать, что грозные противники ещё впереди. Как раз в первом круге они были красиво повержены. Встречи против «Зенита» и «Спартака» не дадут соврать. Волей-неволей сравниваешь Мусаева в прошлом заходе в «Краснодар» и нынешнем. Первое, что бросается в глаза, это то, что тренер «Краснодара» уже не так помешан на контроле мяча – в его мыслях читается больше прагматичности.

Особенность «Краснодара» Мусаева

Да и построенная игра «быков» не может не радовать, будь это оборона или нападение. В защите у команды есть свой баланс, где находится место подстраховке. Да, стартовый состав меняется редко, однако нельзя сказать, что у «Краснодара» короткая скамейка – всё-таки есть кем игру усилить. За примерами далеко ходить не надо – молодой Козлов.

Заметно, что внутри команды есть хладнокровие. Помнится, Мурад Мусаев говорил, что в период неудач важно сохранять спокойствие. Примерные мысли высказал и Эдуард Сперцян:

«Надо быть поспокойнее, поскромнее и продолжать делать то, что делаем».

Возможно, прошлогодняя чемпионская гонка сделала «Краснодар» хладнокровнее. И этот опыт может помочь уже в нынешнем сезоне.

Нельзя не отметить, что команда умеет брать «своё» в концовках матча. Хозяева в концовке вырвали по три очка у ЦСКА и «Зенита», также отыгрались и забили решающий мяч в ворота «Пари НН». Возможно, это связано с хорошей физической подготовкой команды Мусаева. Хоть это и не столь очевидно, но «Краснодар» легко переносит паузы на игры сборных. Кажется, ерунда, однако этим не может похвастать «Локомотив».

Получается, что у Мусаева выстраивается удачная мозаика за счёт таких пазлов, как хорошая атмосфера, тактическая грамотность, отличная физическая подготовка и игроки, из которых большинство прибавило по сравнению с прошлым сезоном.

Антон Карасевич