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Боселли рассказал, как воспринял смену тренера в «Пари НН» эксклюзив

10 Ноября 2024 • 10:05 Комментировать

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал. как переносит холодную погоду в России и подвел итоги первого круга РПЛ. 

- Первый круг завершился. Как вы оцениваете свою игру?

- Я рад, что могу помочь команде и это для меня самое важное. Что касается моей команды, носить ее футболку – это честь, как и играть с такими футболистами на поле. Мы – одна команда, бойцы и когда выходим на матч, отдаемся на сто процентов.

- Сейчас в России очень холодно. Как переносите такую погоду?

- Нормально. Я здесь играл еще в прошлом году, и уже ощутил холод на себе. Ничего страшного в этом не вижу. 

- Как вы восприняли смену тренера? Вам тяжело дается этот процесс?

- Мы пока привыкаем к его идеям, стараемся понять, какие будут к нам требования. Уверен, постепенно на тренировках мы будем улучшить качество нашей игры.   

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Хуан Боселли
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