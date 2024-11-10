Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал. как переносит холодную погоду в России и подвел итоги первого круга РПЛ.

- Первый круг завершился. Как вы оцениваете свою игру?

- Я рад, что могу помочь команде и это для меня самое важное. Что касается моей команды, носить ее футболку – это честь, как и играть с такими футболистами на поле. Мы – одна команда, бойцы и когда выходим на матч, отдаемся на сто процентов.

- Сейчас в России очень холодно. Как переносите такую погоду?

- Нормально. Я здесь играл еще в прошлом году, и уже ощутил холод на себе. Ничего страшного в этом не вижу.

- Как вы восприняли смену тренера? Вам тяжело дается этот процесс?

- Мы пока привыкаем к его идеям, стараемся понять, какие будут к нам требования. Уверен, постепенно на тренировках мы будем улучшить качество нашей игры.

Елена Григорьевская