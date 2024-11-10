Экс-игрок «Кубани»: «Карпин мог бы пойти на уступки Дзюбе»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил своё мнение о желании нападающего Артёма Дзюбы получить приглашение в сборную России.

- Стремление Дзюбы сыграть в сборной и обновить свой рекорд по голам за неё вполне понятно. Честно говоря, очень жаль, что есть какое-то недопонимание или конфликт, из-за которого Карпин не вызывает в сборную Дзюбу.

Это нормально, что у нападающего первый показатель – голы, и мне кажется, что тренер в данном случае мог бы пойти на какие-то уступки. То, что Дзюба является ветераном, а курс взят на молодёжь, это не оправдание.

Был бы оправдан вызов Дзюбы в сборную хотя бы для того, чтобы он побил бомбардирский рекорд. Одно дело, если бы Артём закончил карьеру в 30 лет, но Дзюба продолжает играть в 36, забивает в РПЛ, и по какой-то причине в сборную его не вызывают, – посетовал Селин.

Ожидается, что Дзюба сыграет за «Акрон» против московского «Спартака», своего бывшего клуба, в 15-м туре РПЛ. На данный момент Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России наряду с Александром Кержаковым (по 30 забитых мячей).

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