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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Дурные деньги» – Стипиди объяснил, зачем легионерам РПЛ российские паспорта

10 Ноября 2024 • 10:50 Комментировать
Ахмат
...
Зенит
1 7.20 X 4.70 2 1.45
Через 5 ч. 56 мин.

Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о практике натурализации иностранных футболистов чемпионата России.

- Дуглас Сантос получил российский паспорт, и ещё заговорили другие легионеры, что хотят так. Я не думаю, что люди настолько прониклись любовью к России, что захотели её паспорта. Просто есть большие дурные деньги, которые им платят.

А наших футболистов почему- то игнорируют многие журналисты и комментаторы. Кто сделал игру «Спартака» в дерби с ЦСКА? Пруцев. Хотя бы лучшим игроком матча его признали. Пруцев перекусил всю среднюю линию ЦСКА. Но какие фамилии было слышно в основном во время репортажа? Пьянич, Барко, «Марко»… – возмутился Стипиди.

Левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос больше не считается легионером в Российской премьер-лиге.

Карраскаль рассказал, что хотел бы последовать примеру Дугласа Сантоса и получить российское гражданство

В «Динамо» дали ответ по натурализации Карраскаля

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