Чавес объяснил, при каких обстоятельствах «Динамо» будет бороться за чемпионство

Хавбек столичного «Динамо» Луис Чавес поделился комментарием о шансах команды в борьбе за золотые медали чемпионата России.

Мексиканец заявил, что сейчас у «Динамо» сыгранный коллектив, ведь в прошлом розыгрыше РПЛ команда до последнего боролась за чемпионство.

— В этом тоже есть шанс, но надо работать над обороной и играть каждый матч с самоотдачей, как последний. Тогда мы сможем побороться за чемпионство, — цитирует Чавеса «Чемпионат».

Полузащитник признался, что не очень доволен результатами «Динамо» в первой части сезона, ведь можно было набрать больше очков.

В настоящий момент команда Марцела Лички идет на четвертой строчке в РПЛ, имея на счету 30 баллов.