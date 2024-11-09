Чавес — о «Пари НН»: «С такими командами очень сложно играть»

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес высказался после победы над «Пари НН».

Встреча 15-го тура чемпионата России завершилась победой «бело-голубых» со счетом 3:1.

По мнению Чавеса, «Пари НН» является одной из тех команд, которая упорно борется и постоянно прессингует.

— С такими очень сложно играть, бывало, что мы не побеждали. Но сегодня нам удалось переломить это, мы использовали моменты, которые у нас были, — приводит слова Чавеса «Чемпионат».

Соперником «Динамо» в следующем туре Российской премьер-лиги станет воронежский «Факел». Игра между командами пройдет 24 ноября.