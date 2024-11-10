«Спартак – «Акрон»: Угадываем стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ

В пятнадцатом туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет против тольяттинского «Акрона». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вариант стартовых составов на этот матч.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Абена, Денисов, Умяров, Пруцев, Маркиньос, Барко, Бонгонда, Угальде.

«Акрон»: Волков (вр), Роберто Фернандес, Пауло Витор, Эсковаль, Савичев, Лончар, Джурасович, Кузьмин, Беншимол, Дзюба, Солтмурад Бакаев.

За «Спартак» не сыграет дисквалифицированный Руслан Литвинов. Ещё не тренируется в общей группе Никита Чернов. Про Романа Зобнина была такая же информация. Кристофер Мартинс занимался с ограничениями.

У «Акрона» восстанавливается от травмы вратарь Александр Васютин. Вряд ли стоит ожидать его возвращения в стартовый состав тольяттинцев в предстоящем матче.

В предыдущем туре Премьер-лиги команды обе выиграли по принципиальному матчу. «Спартак» на тех выходных разобрался с ЦСКА (2:0), а «Акрон» оставил не у дел «Крыльями Советов» (3:0).

Дальше «Спартак» сыграл ещё в рамках Кубка России с «Ростовом», которому уступил 0:1. За четырнадцать туров чемпионата «Спартак» набрал 25 очков, «Акрон» – 16 баллов.

Матч «Спартак» – «Акрон» состоится сегодня, 10 ноября, в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток прозвучит в 15:15. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт тут.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов