Чавес предположил, из-за чего у «Динамо» проблемы в обороне

Опорный полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился комментарием о проблемах команды в обороне.

— Сложно объяснить проблемы «Динамо» в обороне. Они действительно есть. Наверное, из-за того что много играем в атаку, немного не хватает концентрации, — цитирует Чавеса «Чемпионат».

Футболист отметил, что в ближайшее время наступит пауза на международные матчи, в которую у «Динамо» будет время наладить игру в обороне.

На данный момент «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 очков после 15 туров.

В следующем туре подопечные Марцела Лички встретятся на выезде с «Факелом».