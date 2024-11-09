Шунин рассказал, планирует ли быть тренером

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о том, учится ли он на тренера.

— У меня была возможность, но я не вижу себя тренером. Мне больше нравится спортивный менеджмент, — приводит слова Шунина Sport24.

Напомним, всю свою карьеру Шунин провел в «Динамо», однако минувшим летом 37-летний голкипер покинул клуб на правах свободного агента. В настоящий момент футболист находится без команды, но при этом о завершении профессиональной карьеры он пока не сообщал.

В футболке «бело-голубых» Шунин провел 366 матчей, в которых пропустил 408 мячей и 125 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.